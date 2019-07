Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,5 haben sich Schüler für einen Preis, mit 1,6 bis 2,0 für ein Lob qualifiziert. In der Klasse 10a erhielten ein Lob Maximilian Kienzle, Niklas Schmitz, Lucas Petitjean und Rojda Orhan. Einen Preis erhielten in Klasse 10b die Jahrgangsbeste Tara Krüger mit 1,0 sowie Florentine-Noelle Rumposch und Linda Mayer, ein Lob ging an Beyza-Nur Akkaya, Maxine Bockelmann, Selina Hack, Nina Wink, Liane Haffner, Alexander Osman und Luis Schaedla. In Klasse 10c erhielt Leonie Doural Litzel einen Preis, ein Lob erhielten Feliz Renee Hirn, Paulina Michalsky, Marvin Munk, Giulia Piperno und Lara Michenfelder. In Klasse 10d bekam Celine Doural Litzel einen Preis, ein Lob erhielten Jonas Grimm, Maureen Hecker und Lina Saladin. In Klasse 10e erhielt Jeremias Essert einen Preis, ein Lob ging an Klarissa Köditz, Dominik Ittensohn, David Fink, Fabienne Seidler und Selina Stern. In Klasse 10f erhielten Joeline Hofmann, Lisa Augustin und Lucy Tredwell einen Preis, ein Lob ging an David Linke, Maya Heyne, Anna-Amira El Idrissi-Lamghari, Nico Reichert, Leon Schöppe und Viviane Yupatov. In Klasse 10g gingen Preise an Emre Aslan, Maik Götzmann, Reim Nujmeh und Elias Schleweis, ein Lob erhielten Sara Schrempp und Katerina Tsonkinska.

Für besondere Leistungen in den einzelnen Fächern wurden folgende Schüler ausgezeichnet: Mathematik: Celine Doural Litzel; Deutsch: Florentine-Noelle Rumposch; Englisch: Niklas Schmitz (von der Englisch-Fachschaft) und sowie Emre Aslan (vom Deutsch-Amerikanischen Freundeskreis Walldorf); Technik: Maximilian Kienzle; Französisch: Elias Schleweis; Naturwissenschaften: Jeremias Essert; Geschichte: Dominik Ittensohn und Maximilian Kienzle; Musik: Tim Hunger; Bildende Kunst: Maya Heyne; Sport: Clara Nordmann, Pia Römer, Jan Förderer und Marcel Kind.