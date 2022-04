Anreise: Am bequemsten ist Quedlinburg per Zug erreichbar – von Heidelberg ab 5,5 h. Der Bahnhof liegt ganz in der Nähe des historischen Zentrums. Mit Auto oder Motorrad braucht man für die 450 km rund 5 h.

Aktivitäten: Den Domschatz in der Stiftskirche kann man Di–So 10–16 Uhr besichtigen. Ticket 4,50 € (www.domschatzquedlinburg.de). 45-minütige Stadtrundfahrten mit der Quedlinburger Bimmelbahn starten und enden am Markt neben dem Boulevard-Café. Von März bis Dezember täglich ab 11, 12, 13, 14, 15 Uhr, Ticket 7 € (www.quedlinburger-bimmelbahn.de).

Übernachten: In Fachwerkhäusern direkt am Marktplatz übernachtet man in den Hotels Theophano (Markt 13/14, Tel. 03946.963.00, www.hotel-theophano.de) und Zum Bär (Markt 8, Tel. 03946 77 70, http://hotelzumbaer.de). Modernen Service in historischem Ambiente bieten gleichfalls die Hotels Am Brühl (Billungstr. 11, Tel. 03946.961.80, www.hotelambruehl.de), Schlossmühle (Kaiser-Otto-Str. 28, Tel. 03946 78 70, www.schlossmuehle.de, www.bestwestern.de) sowie das Schlosshotel zum Markgrafen (Wallstraße 96 / Weingarten 30, Tel. 03946.811.40, www.schlosshotel-zum-markgrafen.de).

Essen & Trinken: Wer Quedlinburg besucht, sollte dessen Käsekuchen probieren – z. B. in den Cafés Vincent (www.kaesekuchenbaeckerei.de), Am Finkenherd (https://kaesekuchencafe.de), Boulevard (www.boulevardcafe-qlb.de) oder in der Bäckerei Gelbke (Markt 11).

Auskünfte und Stadtführungen: www.quedlinburg-info.de, https://sachsen-anhalt-tourismus.de