New York (dpa) - Mehr als zwei Jahre nach Bekanntwerden der Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Harvey Weinstein startet heute in New York der mit großer Spannung erwartete Prozess gegen den früheren Hollywood-Mogul. Am Obersten Gericht des Bundesstaates New York in Manhattan muss Richter James Burke allerdings zunächst eine Jury auswählen, was bei so einem schlagzeilenträchtigen Prozess einige Tage dauern kann. Mehr als 80 Frauen haben Weinstein in den vergangenen Jahren sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der Prozess dreht sich aber nur um die Vorwürfe von zwei Frauen.