Im zweiten Prozess um den lebensbedrohlichen Stoß eines Mannes vor einen fahrenden Güterzug an einem Bahnhof in Baden haben beide Angeklagte von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Das Landgericht Karlsruhe muss sich seit Mittwoch noch einmal mit dem Fall befassen, weil der Bundesgerichtshof (BGH) den Revisionen der 27 und 24 Jahre alten Brüder gegen das erste Urteil teilweise stattgegeben und eine neue Verhandlung angeordnet hat. Dabei solle es vor allem um die Schuldfähigkeit der an paranoider Schizophrenie erkrankten Männer gehen. Diese sei nicht richtig beurteilt worden.