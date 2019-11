London (dpa) - Die Zahl der Polizeistreifen in der britischen Hauptstadt ist nach der tödlichen Messerattacke an der London Bridge erhöht worden. Es werde mehr sichtbare Präsenz von Beamten am Wochenende geben, sagte der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan in einem Interview mit BBC Radio. Der Anschlag erfolgte rund zwei Wochen vor der britischen Parlamentswahl am 12. Dezember. Zwei Menschen starben, drei weitere wurden verletzt, als der bereits wegen terroristischer Aktivitäten vorbestrafte Usman Khan auf sie einstach.