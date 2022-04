Gut zwei Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel (Westpfalz) gedenken heute zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Opfer. Die Gewerkschaft der Polizei, die Deutsche Polizeigewerkschaft und der Bund Deutscher Kriminalbeamter haben bundesweit zu einer zentralen Kundgebung in Mainz aufgerufen: "In Gedenken an Yasmin und Alexander". Die 24-Jährige und der 29-Jährigen waren am 31. Januar im Dienst während einer Fahrzeugkontrolle erschossen worden.