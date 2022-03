Der Schweizer Pharmariese Roche hat seinen Umsatz in Deutschland im vergangenen Jahr nicht zuletzt wegen der Pandemie deutlich gesteigert. Im Jahresvergleich legte er nach Angaben vom Mittwoch um fast 22 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro zu. In der Diagnostik-Sparte war das Wachstum demnach mit gut 58 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro am größten.