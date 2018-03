Pyeongchang (dpa) - Biathlet Arnd Peiffer setzte die Gold-Festspiele der deutschen Biathleten fort, Rodler Felix Loch gab den sicher geglaubten Sieg bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang noch aus der Hand. In Führung liegend patzte Loch im letzten Lauf und fiel vom ersten auf den fünften Platz zurück. Teamkollege Johannes Ludwig holte mit Bronze die vierte deutsche Medaille in Südkorea. Vor allem der Erfolg von Peiffer im Sprint kam überraschend. Dass die großen Stars um Martin Fourcade reihenweise am Schießstand patzten, nutzte Peiffer eiskalt aus und feierte den größten Erfolg seiner Karriere.