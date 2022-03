Wiesbaden (dpa/lhe) - In Gedanken und Gebeten sei man an diesem Tag auch bei Schäfers Familie. "Wir werden Thomas niemals vergessen und sein Andenken erhalten. Er und seine Familie werden immer zu uns gehören", erklärte Claus. Schäfer hatte sich am 28. März 2020 im Alter von 54 Jahren das Leben genommen. Mit einer kleinen Delegation des Fraktionsvorstandes wolle man an diesem Montag sein Grab besuchen, um im Rahmen einer Kranzniederlegung die tiefe Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen und in stiller Trauer zu gedenken. "Als CDU-Fraktion im Hessischen Landtag werden wir uns in unserer Fraktionssitzung am Dienstag gemeinsam an ihn erinnern und ihm ein würdiges Gedenken bereiten", erklärte Claus.

Auch Mathias Wagner, Fraktionsvorsitzender der Grünen-Landtagsfraktion, erinnerte an Schäfer. "Fast jeden Tag stoßen wir während unserer Arbeit auf sein Werk - und denken dann an den Menschen Thomas Schäfer. Heute denken wir auch an seine Angehörigen und engen Freunde, die ihn an seinem Todestag besonders schmerzlich vermissen." Auch zwei Jahre nach seinem Ableben sei die Trauer über seinen viel zu frühen Tod gleich groß. "Wir können es immer noch nicht begreifen, dass dieser wunderbare Mensch voller Tatendrang, humorvoll und fröhlich, nicht mehr in unserer Mitte ist."

Schäfer sei als überaus kompetenter, umsichtiger Politiker bekannt gewesen, den besonders seine Verlässlichkeit ausgezeichnet habe. "Er war geschätzt, nicht nur in den eigenen Reihen, sondern auch über Parteigrenzen hinweg", erklärte Wagner.