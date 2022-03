Zhangjiakou (dpa) - Die jüngste deutsche Teilnehmerin lief im chinesischen Zhangjiakou bei den Sportlerinnen mit Sehbehinderung über sechs Kilometer mit einem Schießfehler in 20:14,6 Minuten auf Rang zwei. "Ich kann es noch gar nicht glauben", schwärmte das Top-Talent aus Römerstein, Walter kam ebenfalls mit einem Fehlschuss in 20:51,5 Minuten auf Platz drei. "Ein wunderschönes Gefühl", erklärte sie.

Paralympicssiegerin wurde am ersten Tag der Biathlon-Wettbewerbe die Ukrainerin Oksana Schischkowa in 20:09,0 Minuten. Zudem profitierten die Biathleten vom Ausschluss der Mannschaften aus Russland und Belarus, die zahlreiche Medaillenanwärter in ihren Reihen haben.