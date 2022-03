Das hessische Corona-Kabinett wird Anfang nächster Woche darüber entscheiden, welche Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus künftig im Land noch gelten werden. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) wollen im Anschluss an die Sitzung am Montagabend (17.15 Uhr) in Wiesbaden über die Ergebnisse berichten. Das teilte die hessische Staatskanzlei am Freitag in Wiesbaden mit.