Rund 180 Apotheken in Hessen dürfen nach Angaben der Landesapothekerkammer Corona-Impfungen verabreichen. Wie viele Kollegen tatsächlich impfen, sei nicht erfasst, sagte die Kammerpräsidentin Ursula Funke auf dpa-Anfrage in Wiesbaden. Die Nachfrage nach Corona-Impfungen sei - wie auch an anderen Impfstellen - derzeit äußerst gering. "Ich gehe davon aus, dass sich das zum Herbst hin wieder ändert", sagte Funke.