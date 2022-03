Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Regelung für sogenannte Hotspots würden mehr Fragen aufwerfen als sie beantworteten. Zum Beispiel der Begriff Gebietskörperschaft: "In Hessen wie in manch anderen Ländern betrachten wir die Krankenhausbelastung in sechs Versorgungsgebieten – das sind aber per se keine Gebietskörperschaften." Den Landkreis Kassel etwa ohne die Stadt Kassel zu betrachten, sei "sinnfrei".

Auch seien die Hotspot-Kriterien wie "erhöhte Pathogenität", "besonders hohe Anzahl von Neuinfektionen" oder "Überlastung der Krankenhauskapazitäten" so unbestimmt, "dass sie sich ohne weitere Erläuterung und Vorgaben nicht rechtssicher handhaben lassen". Klose forderte die Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Ländern "für real anwendbare Möglichkeiten der Pandemiebekämpfung auch nach dem 2. April zu sorgen".