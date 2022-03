Mit der jüngsten Corona-Verordnung hatte sich an den Regelungen in Hessen zum 20. März nur wenig geändert. Allerdings endet die Übergangsfrist an diesem Samstag (2. April) - dann gibt es womöglich umfangreiche Lockerungen und auch auf Volksfesten könnte wieder weitgehend wie früher gefeiert werden. Nach Beratungen des Corona-Kabinetts am (heutigen) Montag will Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Abend darüber informieren, welche Regeln künftig in Hessen gelten.