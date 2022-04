Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am ersten Werktag nach dem Wegfall vieler Corona-Regeln weiter gesunken. Der Wert der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage lag am Montag bei 1446,0 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 1566,5 gelegen, seit vergangenen Dienstag zeigen die Werte damit durchgehend nach unten. Auf die höchste Sieben-Tage-Inzidenz kam am Montag mit 2342,5 der Kreis Vulkaneifel, die niedrigste entfiel auf Landau mit 344,9.