In Hessen geht die Corona-Inzidenz weiter zurück. Der Wert der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag am Mittwoch nach Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (Stand 3.10 Uhr) bei 1290,4. Am Vortag hatte der Wert 1331,3 betragen. Es wurden 15.347 weitere Corona-Infektionen und elf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.