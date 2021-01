Name: Ottfried Fischer

Geboren am 7. November 1953 in Ornatsöd (Landkreis Passau)

Werdegang: Vater Werner wollte, dass Ottfried Rechtsanwalt wird. Das Jura-Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München brach er aber nach wenigen Semestern ab, um sich dem Humor zu widmen. 1978 wurde er Mitglied der Kabarettgruppe "Nachtschattengewächse". Fürs Fernsehen wurde er Anfang der 80er Jahre entdeckt. Regisseur Franz Xaver Bogner gab ihm 1985 die Hauptrolle in der Serie "Irgendwie und Sowieso". Seine größten Erfolge feierte er ab 1995 als Benno Berghammer in der Sat1-Serie "Der Bulle von Tölz". Von 1995 bis 2012 moderierte er im Bayerischen Fernsehen die Kabarettsendung "Ottis Schlachthof".

Auszeichnungen: Vom Deutschen Kleinkunstpreis (1986) bis zum Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk (2013) hat er sie alle bekommen.

Privat: 2008 machte er seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Er hat zwei Töchter aus erster Ehe und lebt seit 2017 in Passau. Am 19. Juni 2020 heiratete er seine langjährige Lebensgefährtin Simone Brandlmeier.