Wegen eines akuten Bandscheibenvorfalls muss sich Jordaniens König Abdullah II. in Frankfurt einer Operation unterziehen. Er werde deswegen am Sonntag auf Rat seiner Ärzte nach Deutschland fliegen, meldete die staatliche jordanische Nachrichtenagentur Petra am Samstag. Nach der Operation brauche er etwa eine Woche zur Genesung, bevor er nach Jordanien zurückkehre.