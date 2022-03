Ein betrunkener Mann hat im Offenbacher Hauptbahnhof einen ICE zu einer Notbremsung gezwungen. Der 51-Jährige saß am Samstagabend an einer Bahnsteigkante, als ein Zug einfuhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, außerdem zog der 51-Jährige selbst noch rechtzeitig seine Beine zurück. Ein Atemalkoholtest durch die Polizei stellte einen Wert von 1,9 Promille bei dem Mann fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.