Ein 56-Jähriger, der vergessen hat, die Handbremse an seinem Lkw anzuziehen, hat in Bad König (Odenwaldkreis) einen Schaden von insgesamt 90.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, rollte der Lastwagen über die Straße und schob einen geparkten Kleinwagen gegen eine Hauswand. Die Wand wurde laut Mitteilung durchbrochen. An dem Pkw entstand Totalschaden, auch der Lkw wurde beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.