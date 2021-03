Nußloch. (pol/lyd) Über das vergangene Wochenende stahlen unbekannte Täter eine Rüttelplatte im Wert von 7000 Euro von der Baustelle an der Olympiahalle in der Kurpfalzstraße. Wie die Polizei mitteilt, wurde die etwa 400 Kilogramm schwere Rüttelplatte dann abtransportiert.

Am Montagmorgen wurde die Baumaschine von einer Polizeistreife auf einem Lagerplatz in der Beethovenstraße entdeckt. Dort war sie vermutlich zum weiteren Transport zwischengelagert worden.

Die Baufirma wurde verständigt und holte die Rüttelplatte zurück. Bei dem Diebstahl besteht nach den bisherigen Erkenntnissen ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Diebstahlsversuch in der Zeit von einer Baustelle im Außenbereich des Rewe-Marktes in der Walldorfer Straße, ganz in der Nähe.

Auch hier wurde versucht eine Rüttelplatte zu entwenden. Weiter wurde ein Baucontainer aufgebrochen, Werkzeuge ausgeräumt und zum Abtransport bereitgestellt. Vermutlich wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten ohne Beute.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.