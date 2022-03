Der australische Tennisstar Nick Kyrgios tritt beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart an. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, sei Kyrgios nach dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten Andy Murray der nächste namhafte Spieler der Tour, der vom 6. bis 12. Juni auf der Anlage des TC Weissenhof dabei sein wird. Der 26-Jährige gewann gemeinsam mit Thanasi Kokkinakis in diesem Jahr bereits die Doppel-Konkurrenz bei den Australian Open.