Unbekannte haben in der Region Neunkirchen im Saarland mehrere Brände gelegt. In der Nacht zum Samstag seien zunächst in Schiffweiler fünf Papiercontainer vorsätzlich angezündet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend habe in Neunkirchen ein weiterer Papiercontainer sowie ein seit längerem abgestelltes Auto gebrannt. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus, verletzt worden sei niemand.