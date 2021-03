"Man muss unsere Mannschaft, die jetzt im März zusammen ist, nochmal rausfordern und ihnen nochmal Dinge nahelegen, was wir jetzt brauchen Richtung Turnier", sagte Löw bei Bayern 1 in der Sendung "Heute im Stadion". Er ergänzte mit Blick auf den Kader für die Europameisterschaft im Sommer: "Dann muss man sehen, welche Position können wir vielleicht noch besser besetzen und was brauchen wir an Führung noch." Der aktuelle DFB-Kader trifft sich an diesem Montag in Düsseldorf.

Die ersten Länderspiele des Jahres geht der Bundestrainer ohne das von ihm vor zwei Jahren ausgemusterte Weltmeister-Trio von 2014 an. Auf die Frage, ob die Tür neben Bayern-Angreifer Müller auch für den Dortmunder Abwehrspieler Hummels offen sei, antwortete Löw: "Es wird ja immer über drei Spieler gesprochen. Man muss dann einfach sehen, auf welcher Position brauchen wir eine mögliche Verstärkung, einen Spieler, der in dem Mannschaftsteil vielleicht die anderen führen kann." Müller und Hummels werden gegenüber Boateng favorisiert.

Löw wiederholte, dass er erst im Mai eine endgültige Entscheidung treffen werde. "Der Trainer ist immer der allererste, der sich überlegt: Wie kann man den größtmöglichen Erfolg garantieren? Und da muss man alles bewerten. Wenn ich dann das Gefühl habe, dass der eine oder andere Spieler uns hilft, dann werde ich mich nicht scheuen, diese Entscheidung auch zu treffen."

© dpa-infocom, dpa:210320-99-905393/5