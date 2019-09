Name: Emma Thompson; seit Juni 2018 Dame Commander des Order of the British Empire geadelt.

Geboren am 15. April 1959 in Paddington.

Es liegt in den Genen: Emma Thompson stammt aus einer Film-Familie. Die Mutter Phyllida Law war Schauspielerin, der Vater Eric Thompson Regisseur und Fernsehproduzent. Ihre jüngere Schwester Sophie ist ebenfalls Schauspielerin.

Frühe Erfahrung: Schon während des Englischstudiums in Cambridge spielte Thompson Theater, wurde anschließend professionelle Schauspielerin.1987 bekam sie ihre eigene TV-Sitcom "Thompson".

Rekord: Thompson hält einen Rekord bei den Academy Awards. Sie ist die bislang einzige Person, die sowohl einen Oscar für Schauspiel ("Wiedersehen in Howards End", 1992) als auch für ein Drehbuch ("Sinn und Sinnlichkeit", 1995) gewinnen konnte.

Privat: Thompson war von 1989 bis 1995 mit Schauspieler Kenneth Branagh verheiratet. Dann lernte sie den Kollegen Greg Wise kennen. Seit 2003 sind die beiden auch verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter und einen adoptierten Sohn.