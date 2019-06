Berlin (dpa) - Eine Woche nach dem Debakel der SPD bei der Europawahl hat Andrea Nahles ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin angekündigt. «Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist», schrieb Nahles an alle SPD-Mitglieder. Wer ihr nachfolgt, ist noch unklar. Die Parteispitze wollte am Nachmittag zu einer Krisensitzung zusammenkommen. Der Machtwechsel in der SPD könnte auch die große Koalition ins Wanken bringen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigten Stellungnahmen an.