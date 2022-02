Nach dem Schlag gegen einen Ring von Rauschgifthändlern in Mittelfranken im vergangenen November hat die Polizei weitere Tatverdächtige dingfest machen können. Insgesamt säßen inzwischen 36 Personen aus Bayern und dem östlichen Baden-Württemberg in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Ansbach mit. Im November hatten die Ermittlungsbehörden zunächst zwölf Menschen festgenommen, die zugegeben hatten, mit Hunderten Kilogramm Drogen gehandelt zu haben.