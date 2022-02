Mosbach. (pol/lesa) Gleich drei Fahrzeuge sind am Montagmorgen in Mosbach-Lohrbach zusammengestoßen. Laut Polizei kollidierten an der Einmündung der "Binauer Höhe" in die Straße "Am Flugplatz" eine 61-jährige Fiat-Fahrerin und ein 36-jähriger Audi-Lenker. Durch den Aufprall wurde der Fiat zudem auf einen an der Einmündung wartenden Seat einer 42-Jährigen geschoben.

Verletzt wurde laut den Beamten keiner der Autofahrer. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 21.000 Euro.