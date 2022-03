Der Modekonzern Hugo Boss erwartet trotz der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten ein Rekordjahr. So sollen die Umsätze 2022 um 10 bis 15 Prozent auf den Höchstwert von 3,1 bis 3,2 Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Metzingen mit. Dabei will Hugo Boss von seiner Runderneuerung mit der Konzentration auf die Marken Hugo und Boss profitieren. Das operative Ergebnis erwartet der Konzern bei 250 bis 285 Millionen Euro und damit 10 bis 25 Prozent höher als im Vorjahr.