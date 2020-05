Für Hausboote auf der Mecklenburgischen Seenplatte ist kein Bootsführerschein nötig. Die Vermieter begnügen sich in der Regel mit einer gut einstündigen Einweisung; Karten und Material zum Verhalten auf dem Wasser werden zur Verfügung gestellt. Die Preise variieren je nach Größe des Boots und der Saison. Ein komfortables Boot für vier Personen kostet in der Nebensaison im Schnitt etwa 1600 Euro pro Woche, hinzu kommen Gebühren für Wäsche, Reinigung und Hafengebühren. An der Müritz gibt es ein gutes Dutzend Jacht-Verleiher. Achtung: Am besten vor der Reise beim Verleiher nachfragen, ob es noch Einschränkungen wegen Corona gibt.

Allgemeine Informationen gibt es beim Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte in Röbel/Müritz, www.mecklenburgische-seenplatte.de.