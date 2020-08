Meckesheim-Mönchzell. (luw) Der Meckesheimer Ortsteil Mönchzell ist voraussichtlich noch bis 21 Uhr am Montag von der Wasserversorgung abgeschnitten. Bürgermeister Maik Brandt erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass bei der Verlegung einer neuen Stromleitung durch den Netzbetreiber Syna die Hauptwasserleitung für Mönchzell beschädigt worden sei. Bis 21 Uhr sollte das Rohr repariert und damit die Wasserversorgung wiederhergestellt sein, sagte Brandt kurz nach 19 Uhr.

Die Feuerwehr fuhr am Nachmittag durch die Straßen des Ortsteils und informierte die Anwohner per Lautsprecherdurchsage darüber, dass sich alle Betroffenen im Feuerwehrhaus melden konnten, wo kostenfrei Trinkwasser ausgegeben wurde.

Die Ursache für den Schaden war laut Rathauschef Brandt eine von einer "Fremdfirma" geleitete sogenannte "Spülbohrung" an der Hauptstraße zwischen Meckesheim und Mönchzell, in etwa auf Höhe des Schützenhauses: "Die Firma Syna verlegt dort eine neue Stromleitung." Demnach habe ein Bohrkopf in vier Metern Tiefe die unterirdische Hauptwasserleitung getroffen und beschädigt. Zunächst war man davon ausgegangen, dass ein Bagger das Rohr in geringerer Tiefe getroffen hatte. "So waren die Reparaturen jetzt doch aufwendiger als gedacht", so Brandt.