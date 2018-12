Anreise: Flug nach Bari (z.B. mit Lufthansa /Air Dolomiti ab Frankfurt über München), von dort ist man per Miet-wagen in einer Stunde in Matera.

Unterkunft: Sehr schön ist das Höhlenhotel Locanda di San Martino mit 40 komfortablen Zimmern auf vier Höhlen-Ebenen und römischen Thermen. Das DZ kostet hier ab 80 Euro www.locandadisanmartino.it).

Schlemmen: Sehr gute regionale Küche und freundlicher Service im Restaurant Il Cantuccio in der Altstadt am Rand der Schlucht (Via Delle Beccherie 33, Tel. +33.083.51.85 43 37).

Pauschal: Studiosus hat eine 13tägige Reise im Programm. Sie umfasst neben Apulien auch die Basilikata mit der Kulturhauptstadt Matera. Preis mit Flügen, Übernachtungen, Eintrittsgeldern und Mahlzeiten pro Person ab 2395 Euro (www.studiosus.com).

Allgemein: Infos zum Festjahr www.matera-basilicata2019.it.