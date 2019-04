Mannheim. (pol/mare) 160.000 Euro Sachschaden hat ein Wohnungsbrand in Mannheim nach sich gezogen. Das berichtet die Polizei.

Am Dienstag gegen 11.45 Uhr wurde der Feuerwehr Mannheim eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenhofstraße gemeldet.

Aus bisher unbekannten Gründen war in einer Wohnung im dritten Stock ein Feuer ausgebrochen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich keine Personen mehr in der Wohnung befanden. Lediglich ein Hund musste von den Rettungskräften befreit werden und blieb dadurch unverletzt.

Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Die betroffene Wohnung sowie eine darüber befindliche Wohnung sind aufgrund der Schäden vorübergehend nicht bewohnbar.

Der entstandene Sachschaden beträgt 160.000 Euro. Zudem wurde ein unter dem Brandobjekt abgestelltes Fahrzeug durch herabfallende Teile beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache hat die Kriminalpolizei aufgenommen.