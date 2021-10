Mannheim. (pol/mare) Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet - dieser Fall lag der Polizei in der Nacht zu Montag in Mannheim gleich zwei Mal vor, wie die Beamten mitteilen.

> In der Nacht auf Montag fuhr ein Unbekannter mit einem weißen Kleintransporter auf der Heinrich-Ziller-Straße in Richtung Waldhofstraße, als er auf Höhe einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw prallte. An dem Kleintransporter, der nicht mehr fahrbereit war, entstand Totalschaden. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle und vertraute sich auf Höhe "Neuer Messplatz" einem ihm unbekannten 23-Jährigen an. Dieser verständigte daraufhin die Polizei.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ergriff der sichtlich betrunkene Unfallverursacher allerdings die Flucht und entfernte sich zu Fuß in Richtung Pettenkoferstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung des Mannes.

Er soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug einen Dreitagebart und dunkle ungepflegte Haare. Er soll zudem mit einer beigefarbenen Jacke mit zwei Aufnähern sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Höhe des Gesamtschadens wird derzeit auf rund 6500 Euro geschätzt. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt.

Zeugen in diesem Fall melden sich unter Telefon 0621/33010

> Am Montagmorgen gegen 7 Uhr fuhr ein unbekannter BMW-Fahrer auf der Viehofstraße in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der Stotzstraße wechselte der BMW-Fahrer plötzlich von der linken auf die rechte Fahrspur. Hierbei schnitt er einen 64-Jährigen, der mit seinem Lkw in gleicher Richtung unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 64-Jährige scharf. Ein hinter ihm fahrender 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf den 64-Jährigen auf. Der BMW-Fahrer flüchtete unterdessen in unbekannte Richtung.

Bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. An beiden Lkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Zeugen melden sich in diesem Fall unter Telefon 0621/1743310 bei der Polizei.