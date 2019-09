Mannheim. (RNZ/mare) Wegen der "Fridays for Future"-Demo am heutigen Freitag um 17 Uhr in der Innenstadt, die vom Hauptbahnhof zum Alten Messplatz zieht, wird der Stadtbahnverkehr der Linien 1, 2, 3, 4/4A, 6/6A, 7, 8, 9 und 15 im Mannheimer Stadtgebiet bis zum Ende der Veranstaltung eingestellt. Das teilt der Verkehrsbetrieb. RNV mit

Auch im Stadtbahnverkehr in Ludwigshafen führt dies zu Änderungen im Betriebsablauf. Fahrgäste müssen zudem mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

In Mannheim kommt es bereits ab 16 Uhr zu einem verringerten Stadtbahnbetrieb, da die Bahnen für die Dauer der Veranstaltung in den Mannheimer Betriebshof einrücken. Die Buslinien 53, 61 und 62 umfahren ab 17 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung die Innenstadt. Die Linie 5 verkehrt in Mannheim nur über einen verkürzten Fahrweg über Nationaltheater und Collini-Center, die Haltestellen in der Mannheimer Innenstadt können nicht bedient werden.

In Ludwigshafen werden die Linien 6 und 7 miteinander verknüpft: So verkehren die Bahnen der Linie 6 zwischen Rheingönheim und LU Berliner Platz. Anschließend fahren sie als Linie 7 weiter bis zur Endstelle Oppau und kehren in die Stadtmitte und dann in Richtung Rheingönheim zurück. Die Linie 10 ist nicht betroffen und verkehrt wie gewohnt. Die Linie 4/4A pendelt zwischen Bad Dürkheim und der Haltestelle Berliner Platz.