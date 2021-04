Mannheim. (pol/lyd) Am späten Samstagvormittag kam es gegen 11:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 3 und einer 17-jährigen Fahrradfahrerin, teilt die Polizei mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war die Straßenbahn in Richtung Rheingoldhalle unterwegs, als die 17-jährige Radfahrerin im Bereich eines Fußgängerüberweges, kurz vor der Haltestelle "Stollenwörth" plötzlich von rechts die Schienen querte und von der Bahn erfasst wurde.

Die Radfahrerin wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert. Sie trug zum Zeitpunkt des Unfalles keinen Helm, erlitt Verletzungen im Kopfbereich, sowie am Unterschenkel und wurde zur weiteren Behandlung in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. An der Straßenbahn, sowie am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten sich unter 0621/174-4222 zu melden.