Bei einer Auseinandersetzung mehrerer Personen in einer Gaststätte in Mannheim ist ein Mann am Samstag lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-Jährige wurde in einer Klinik notoperiert und wird intensivmedizinisch behandelt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Streitenden hielten sich kurz vor 3.00 Uhr in einem Mannheimer Restaurant auf. Aus bislang ungeklärter Ursache verletzte ein Unbekannter den 23-Jährigen mit einem Messer.