Weil er einen Mann bei einem Streit in Ravensburg mit mehreren Stichen verletzt haben soll, sitzt ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Nach Angaben der Ermittler hatte der Mann am Samstagabend einem 24-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und Kopfstöße verpasst. Später habe er ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.