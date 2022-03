Limburg/Hadamar (dpa/lhe) - Am Limburger Landgericht beginnt an diesem Donnerstag (ab 9.00 Uhr) ein Prozess gegen einen Mann, der einen Zeugen einer anderen Gewalttat ermordet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-Jährigen vor, sein Opfer aus niederen Beweggründen grausam getötet zu haben. Er habe damit die andere Straftat verdecken wollen.

Im vergangenen Herbst soll er in das Haus des Mannes in Hadamar (Landkreis Limburg-Weilburg) eingedrungen sein. Dort soll er ihn etwa zehn Minuten lang unter anderem mit einer elektrischen Heckenschere und einem Messer attackiert und ihn dabei so schwer verletzt haben, dass der Mann an Blutverlust starb.

Als Motiv nimmt die Anklagebehörde an, dass er ihn als Zeugen einer von ihm im Januar 2021 begangenen Körperverletzung habe ausschalten wollen. Die Schwurgerichtskammer hat bis Ende April insgesamt neun Verhandlungstage eingeplant.