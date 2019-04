Allgemein: Zwischen den zwei Quellen des Mains im Fränkischen Jura und der Mündung in den Rhein in Mainz liegen 590 Kilometer. Der Weiße und der Rote Main treffen sich bei Kulmbach. Die meisten Radreiseführer empfehlen den Start in Bayreuth. Ab dort führt der Radweg 520 Kilometer weit bis zur Mündung. Er ist gut beschildert.

Anbieter: Verschiedene Radreiseanbieter haben den Main-Radweg im Programm, etwa Wikinger Reisen: von Würzburg nach Aschaffenburg, eine 7-tägige individuelle Radtour u.a. mit Übernachtungen, Gepäcktransport sowie Bahn-Rückfahrt zum Ausgangspunkt nach Würzburg, ab 525 Euro (www.wikinger-reisen.de).

Auskunft: www.mainradweg.com und www.franken-tourismus.de.