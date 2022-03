Bei der Frachtfluggesellschaft Aerologic wollen die Piloten in einen achttägigen Streik gehen, um Verhandlungen über einen ersten Tarifvertrag zu erzwingen. Der Arbeitskampf beginne in der Nacht zum Dienstag und dauere bis zum Dienstag kommender Woche um 23.59 Uhr, erklärte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Montag.