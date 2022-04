Der Frankfurter Schriftsteller Franz Mon ist tot. Das bestätigte ein Sprecher des S. Fischer Verlags am Freitag in Frankfurt am Main. Mon wurde 95 Jahre alt. Er galt mit seinen Textmontagen als Wegbereiter der Konkreten Poesie, ebenso wie Ernst Jandl, mit dem Mon 1962 den Typos-Verlag gegründet hatte.