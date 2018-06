Von Hartmut Scherzer

Eine deutsche Sportjournalistin verfolgt das Endspiel gegen Schweden vor allem mit Mutterliebe: Ulla Holthoff. Die Leitende Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk, verantwortlich für "Blickpunkt Sport", ist die Mutter von Mats Hummels. Wir sind uns Anfang der Neunzigerjahre, unter anderem 1992 bei der Fußball-Europameisterschaft in Schweden, den Olympischen Winterspielen in Albertville und Sommerspielen in Barcelona, hin und wieder begegnet. Sie hat mit Dieter Kürten als Herausgeber Bücher über diese drei Ereignisse geschrieben.

Auf die Idee, Mats’ Mama um ein Gespräch zu bitten, hatte mich ein halbstündiges FOCUS-Interview mit dem Weltmeister zwischen den Länderspielen im März gebracht. Die Antworten zu seinen Eltern waren der Überlänge zum Opfer gefallen. Darin hatte Mats unter anderem gesagt: "Meine Eltern generell, beide, weil sie auch im Fußball arbeiten, meine Mutter als Journalistin, mein Vater als Trainer, haben meinen jüngeren Bruder und mich immer gefördert."

Jonas Hummels spielt bei der SpVgg Unterhaching. "Sie haben immer Verständnis dafür gehabt, dass wir schon als Kinder unglaublich gern Fußball spielen. Es ging ja nicht nur ums Training, sondern auch einfach nur ums Kicken." Die Frage drängte sich auf: "Ihre Mutter musste einst gegen Frauen-Feindlichkeit in unserem Beruf ankämpfen. Otto Rehhagel verweigerte ihr ein Interview, nur weil sie eine Frau war. Hat sie Ihnen gesagt, immer nett zu den Medien zu sein, was Sie ja sind?" - "Nee, nee. Da hat sie sich immer komplett rausgehalten."

Das tut Ulla Holthoff immer noch, trotz ihrer Position beim BR. "Wenn Arbeit Spaß macht, hält sie uns körperlich und geistig bis ins hohe Alter fit", hat sie mir unsere Gemeinsamkeit bestätigt. Sie ist zwanzig Jahre jünger. Mit Bedauern, sehr netten, sehr persönlichen Worten hat sie mir eine Absage erteilt. Aus Prinzip, das sie konsequent einhält und das allen Respekt verdient.

Bereits vor vier Jahren habe sie sich entschieden, nicht mehr im Zusammenhang mit ihren Söhnen und aktuellem Fußball öffentlich in Erscheinung zu treten. Allein in den vier Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft habe sie wieder mehr als zwanzig Anfragen für Interviews, TV- und Radio-Auftritten und Reportagen aller Art mit einer Ausnahme (ein altes Ersatzversprechen) abgelehnt. "Und dabei wird es bleiben. Das gilt übrigens auch für alle BR- und ARD-Anstalten."

In einer Epoche, in der immer mehr Frauen vor der Kamera stehen, ist diese Kollegin weiterhin eine bewundernswerte Exotin geblieben.