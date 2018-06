Ruhetag. Zeit und Muße ein paar Gedanken nachzuhängen. Was machen eigentlich die rund 5.000 deutschen Fans in Russland ohne ihre Nationalmannschaft? Heimreisen? "Jetzt fiebern die Deutschen mit unserer Nati mit". Diesen Trend hat die Newsplattform "20 Minuten Zürich" festgestellt. Die Schweiz als Ersatzattraktion für den ausgeschiedenen Weltmeister - so unfassbar wie logisch.

Die Tickets für das Halbfinale am Dienstag mit dem Sieger der Gruppe F sind gekauft. Wenn man denn eines ergattert hat. Nur werden eben die Schweden, und nicht, wie erwartet, die Deutschen gegen unseren kleinen Nachbarn zum K.o.-Spiel antreten. Außerdem: Gleich zehn Schweizer des WM-Kaders spielen in der Bundesliga. Das schafft Identifikation. Zum Stamm zählt Steven Zuber (Hoffenheim), der mit seinem Tor zum 1:1 für den Paukenschlag gegen Brasilien sorgte.

Auch vom verbliebenen Häuflein deutscher Journalisten (Flüge nach Deutschland sind bis Anfang nächster Woche ausgebucht) werden einige mit dem Zug nach Sankt Petersburg fahren. Es sei die Stadt und weniger das Spiel, die ihn reize, sagt der Kollege von der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das Achtelfinale bietet jede Menge Attraktion. Heute gleich Messi und Ronaldo nacheinander. Erst Argentinien-Frankreich in Kasan, anschließend Portugal-Uruguay in Sotschi. "Rossiya, Rossiya"-Sprechchöre, weiß-blau-rote Fahnen mischen sich rund um den Kreml unter die farbenfrohen, singenden, musizierenden, tanzenden Fangruppen aus Lateinamerika. Die sonst zu strengen Ordnungshüter schauen zu.

Das Spiel Russland gegen Spanien am Sonntag mag Patriotismus anstacheln. Putin auf der Ehrentribüne - wenn er denn kommt - wird sich über die Stimmung freuen. Im Stadion. Auf den Straßen es Landes herrscht hingegen Unmut wegen der Erhöhung des Renteneintrittsalters. Die Moskauer Stadtväter haben Proteste verboten.

Unter die täglichen Informationen der Fifa mischte sich eine Mail des FC Bayern, mich für die Auftakt-Pressekonferenz mit Niko Kovac anzumelden. Zum Bundesliga-Auftakt empfängt der Meister die TSG Hoffenheim. Mit Blick aus Moskau bleibt ganz nach dem Motto "Lebbe geht weider" (Dragoslav Stepanovic alias Stepi) festzustellen: Der Ball rollt weiter. Auch wenn in den nächsten zwei Wochen in Russland kein Deutscher mehr dagegen tritt.