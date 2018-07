Von Hartmut Scherzer

Andrej Kramaric lächelte die dpa-Kollegin nur an. Sie ist für die TSG 1899 Hoffenheim zuständig. Stehen blieb Kramaric nicht. Ante Rebic drückte verbindlich meinen Oberarm. Stehen blieb auch Rebic nicht. Kein Wort. Dabei interessierte sich kein anderer Journalist für die beiden. Der 24-jährige Kovac-Zögling hat sich ins Geschichtsbuch der Main-Metropole eingetragen: Rebic ist nach Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein und Thomas Berthold der vierte Eintracht-Spieler in einem WM-Finale. Jetzt muss der Kroate nur noch am Sonntag gegen Frankreich Weltmeister werden, um zu den beiden hessischen Ikonen "Grabi" und "Holz"aufzuschließen.

Auch Mario Mandzukic, der Held, der mit seinem Tor in der Verlängerung zum 2:1 gegen England das Überraschungsland ins Finale geschossen hatte, ging wortlos an der deutschen Journalisten-Gruppe vorbei. Nach dem Abpfiff umhüllte er sich - höchst unüblich im Fußball - mit der kroatischen Fahne eines Fans. In der Mixed Zone gab er lediglich den Kroaten Rede und Antwort. "Das ist ein Wunder. Wir waren wie Löwen. Wir können die Realität noch nicht fassen. Die Gefühle sind gemischt", übersetzte ein kroatischer Kollege.

Im Moment der Sensation, so scheint es, ließ der kroatische Patriotismus den Rest der Welt vergessen. Was im Fall Mandzukics erstaunt, ist seine Kindheit und seine Karriere doch mehr in Deutschland als in seiner Heimat geprägt worden. Als Flüchtlingskind vor dem Balkankrieg wuchs er im schwäbischen Ditzingen auf und lernte dort Fußball spielen. Nach Wolfsburg feierte Mandzukic seinen bislang größten Triumph mit dem FC Bayern, das Triple 2013, wobei er im Champions- League-Finale gegen Borussia Dortmund den Führungstreffer erzielte.

Die Mixed Zone ist Kampfzone der Journalisten-Pulks. Gedränge, Geschubse, die Arme mit Smarthpones durch das Gewühl gezwängt, Durcheinander-Geschrei. Luka Modric, Superstar von Real Madrid und dieser WM, und Ivan Rakitic vom FC Barcelona kennen diesen spanischen Andrang vor allem der vielen Rundfunksender zur Genüge und wissen um ihre Verpflichtung. Sie reden Spanisch.

Die Engländer waren tief traurig in grauen Jogging-Anzügen davon geschlichen, wortlos, den Kopf gesenkt. Nur Harry Kane wurde vom Press Officer zu den englischen Kollegen geführt. Aufrecht, mit durchgedrücktem Kreuz, sprach der Kapitän vom "Schmerz, aber auch Stolz". Das ganze Königreich fühlt so.

Ich hätte lieber England im Finale wiedergesehen - nach 52 Jahren.