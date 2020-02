Umgebung: Das Leutaschtal, auch die Leutasch genannt, ist eine Region im Gemeindegebiet von Leutasch in Nordtirol, 20 Kilometer nordwestlich von Innsbruck, an der bayerischen Grenze bei Mittenwald.

Anreise: Per Zug über München-Garmisch-Seefeld oder München-Innsbruck-Seefeld. www.bahn.de

Winterweitwandern: Das 16 km lange, offene Leutaschtal ist bekannt für ausgesprochen schneesichere Wintermonate voller Sonnenschein und mit idealen Bedingungen für Wintersport-Aktivitäten. Nur ein Grund, weshalb Winterweitwandern in Leutasch auf über 1100 Metern Seehöhe ein besonderes Erlebnis ist.

Unbedingt machen: Die viertägige Tour (3 Nächte) startet jeweils montags in Leutasch-Burggraben. Es gibt zwei Angebote: Übernachtung/Frühstück in Pensionen ab 198 Euro oder Übernachtung/Halbpension in Hotels mit Wellness ab 298 Euro. Beides inkl. Gepäcktransport. Die letzte Übernachtung (Mittwoch auf Donnerstag) ist auf der Wettersteinhütte, die in diesem Zeitraum exklusiv für Weitwandergäste öffnet.

Weitere Infos unter: www.seefeld.com/weitwandern