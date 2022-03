Maskat (dpa) - Bester Deutscher in der Einzelwertung war Karl Junghanß, der am Persischen Golf in 2:37:52 Stunden den sechsten Platz belegte. Der Olympia-Zweite über 50 Kilometer, Jonathan Hilbert, landete nach Magenproblemen in 2:47:52 Stunden nur auf dem 34. Rang. Schnellster war der Schwede Perseus Karlström in 2:36:14 Stunden.

