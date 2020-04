Zutaten für 4 Portionen:

800 g weißer Spargel

1 Schalotte

40 g Butter

200 ml Schlagsahne

Zucker

Pesto

Öl

1 EL Butter

Salz und Pfeffer

Spargel schälen, die Enden abschneiden und in einen Zentimeter große Stücke schneiden. Schalotte schälen und fein würfeln. In Butter farblos anschwitzen, dann die Spargelstücke dazugeben. Ebenfalls kurz anschwitzen. Anschließend das Ganze mit 650 ml Wasser und der Sahne aufgießen, mit Salz und Zucker würzen und etwa 20 Minuten sanft köcheln lassen. In der Zwischenzeit etwas Pesto mit Öl vermischen. Wenn die Spargel weich sind, die Suppe fein pürieren – eventuell noch durch ein Sieb streichen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe in Schälchen füllen und mit dem Pesto-Öl beträufeln.