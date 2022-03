Die FDP-Landtagsfraktion hat angesichts drohender Ernteausfälle in der Ukraine eine Wende in der hessischen Landwirtschaftspolitik gefordert. Stillgelegte Flächen, für deren Nicht-Bewirtschaftung Landwirte EU-Beihilfen bekommen, sollten wieder in die Produktion gehen, sagte die landwirtschaftspolitische Sprecherin Wiebke Knell am Donnerstag in Wiesbaden. "Wir können aus Hessen heraus nicht die Welt ernähren, aber wir haben die Pflicht, unseren Beitrag dazu zu leisten." In Hessen gebe es rund 18.000 Hektar stillgelegter Flächen und Ackerbrachen.