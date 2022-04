Vertreter der Opposition im hessischen Landtag haben Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) für die schleppende Digitalisierung bei Gerichten und Staatsanwaltschaften verantwortlich gemacht. Auch eine "Kostenexplosion in dem Projekt von 37 auf 168 oder gar 225 Millionen Euro" sei nicht allgemein auf gestiegene Preise zurückzuführen, sondern Missmanagement, kritisierte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Gerald Kummer, am Freitag in Wiesbaden bei einer Sondersitzung des Rechtsausschusses. Weitere Kostensteigerungen seien abzusehen, die politische Verantwortung trage die Ministerin.